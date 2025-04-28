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Удивительное семейство - сын разводит женщин на деньги, а мама его покрывает: о громком скандале в семье Надежды Кадышевой

Удивительное семейство - сын разводит женщин на деньги, а мама его покрывает: о громком скандале в семье Надежды Кадышевой

Интересная жизнь с Vera Star Надежда Кадышева с сыном Уже не первый день общественность активно обсуждает громкий скандал, разгоревшийся в семье известной певицы, народной артистки Надежды Кадышевой.

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А
Александр
Одним словом: ряженые!
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