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Газета.ру

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Эксперт Платонова: компании могут перейти на трех- или четырехдневную рабочую неделю

Эксперт Платонова: компании могут перейти на трех- или четырехдневную рабочую неделю

Осенью высокая потребность в кадрах сохранится, но найм станет более точечным: при безработице на уровне 2,1% заявленный спрос со стороны работодателей уже вырос на 14% за квартал, а количество рабочих мест увеличилось на 27%.

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