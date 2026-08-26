Эксперт Платонова: компании могут перейти на трех- или четырехдневную рабочую неделю

Осенью высокая потребность в кадрах сохранится, но найм станет более точечным: при безработице на уровне 2,1% заявленный спрос со стороны работодателей уже вырос на 14% за квартал, а количество рабочих мест увеличилось на 27%.
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