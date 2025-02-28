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Китай

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Минобороны КНР: уже разработаны предварительные планы по межармейным обменам между Китаем и США

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в четверг заявил, что США и КНР уже разработали некоторые предварительные планы по следующему этапу обменов между вооруженными силами обеих стран.

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