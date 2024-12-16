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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спунер о Ги Буше: «Тренер мирового уровня. Я играл против его команд в НХЛ, у него отлично выстроена игра»

«Я играл против его команд, например, когда играл за «Бостон». У него отлично выстроена игра. Он тренер мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности работать с ним, это будет здорово», – сказал нападающий «Авангарда».

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