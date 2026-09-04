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Главный арбитр КХЛ о совещании судей перед сезоном: «Прошлись по моментам, которые были в предсезонных матчах, внесли точечные корректировки. Напомнили об изменениях в правилах»

В Москве прошло совещание судей Фонбет Чемпионата КХЛ перед стартом нового сезона. Арбирты обсудили итоги предсезонных матчей и турниров, а также поговорили о методических установках на чемпионат.

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