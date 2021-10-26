Вот это номер: антипрививочников больше всего именно среди сторонников Коммунистической партии

Любопытно, однакоПолитикаВот это номер: антипрививочников больше всего именно среди сторонников Коммунистической партии Олег Макаренко Расходы на медицину, коммунисты о вакцинации и антипрививочная пропаганда В материале упоминается COVID-19.Вернуться к статье11014НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КловоПочему подонки врут и бросаются на коммунистов? Потому что за коммунистами правда!Александр ПавловИ почему привитые бросаются на непривитых, они же защищены, чего же им боятся...ЕвгенийТочно! Главно воздух испортить!Эдуард ФилипповПодобающее образование советского образца , мыслить самостоятельно и логически , корёжит современных поглотителей демократии.Николай ПетровОбразование совкового образца научило не верить совковому вранью по ТВ. Поэтому совки, привыкшие в лжи по советскому ТВ, верят любому интернетному говновбросу ноне верят ТВ, думая, что телевидение по-прежнему служит ЦК КПСС..Эдуард ФилипповДемократическая правда , это кривда , которая прописалась в современных СМИ. Довольствуются последней : кривда-рукие , кривда-умные и кривда-посвящённые.Николай ПетровОлег СамойловСовок приучил народ к тому, что что бы ни сказала и ни сделала власть советсая, самая нродная, самая демокртичная и самая заботливая, - ВСЁ нсправлено на ограбление народа! И что бы нисказала самая прадивая камноиздная власть - ВСЁ было враньем! Потому у народа за 74 года узурпации власти камуниздятиной выработался условно-безусловный рефлекс - ВЛАСТИ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ! Но сейчас власть постепенно испрвляет камуноиздное положение! И слава Богу!Олег СамойловВот заметь, Николай, вся камуноиздная мразь сидит в игноре! НИ одной падали не поставить минусочек!Валерий ВавиловА где ты видел живого КОММУНИСТА? Только рашкиных-педрашкиных-ГАЗовщиков не предлагать!!! Напряги свою коммунистическую извилину и осчастливь народ- ИМЯ Клово, ИМЯ!!! За коммунистами с времен хруща- сплошная правда, особенно с плешивого и великого коммунистического деятеля- заслуженного русского опоюха, по имени борис!ГусЕнаГлавное, повторяйте это себе чаще:)))ГусЕнаТочно, все в зиндане:)Александр КловоЯ вижу либерастов - наследников ельцинагайдарачубпйсакудрина, которые разорили мою Родину.ЕвгенийНиколай! Ответьте на конкретный вопрос? Что плохого предлагает на данный момент Зюганов и КПРФ?Николай ПетровКоммунисты слишком долго врали, чтобы верить их обещаниям.Ночной кошмарА что, Зюганов что-то предложил?Эдуард ФилипповПравда маркера спутника не существует , но баранам всё равно. Как и то , что прошедшие вакцинацию имеют дорогу к погосту короче и прямую . К сожалению основываюсь на собственных реальных фактах , а не саморекламе создателя мути.Николай ПетровФакты в студию.Олег СамойловА камунизды ВООБЩЕ КОГДА-ЛИБО правду говорили? Я, например, такового НЕ припомню!Эдуард ФилипповТвоя студия , это очко в сортире , вот там среди соратников и поспрошай. А , если есть желание , то изучи тему , тогда и поймёшь что к чему.Николай ПетровТо есть сбрехал и спрыгиваешь.Олег СамойловНу чО прЕстал к идиоту? оно же - камунизд!!!Эдуард ФилипповЗа свои проблемы в познании , отвечай сам. Оно касаемо лично тебя , вот и гребись . Только без соратников , прикопают.Александр ПлатовА что же ты, камубдзноид, нонешней власти нынче шибко веришь? Переобулся в прыжке? Или ты, сука вшивая, в СССР не жил никогда? Может, ты всю жизнь, с малолетки на нарах "парился", что из тебя только желчь и яд в сторону Союза льются из твоей вонючей пасти? Или ты, пидор, никогда не был советским человеком, или может, нынешняя Россия нынче на другой территории расположена? А может, нынешняя РФ - уже не Россия вовсе, а ты - не русский/славянин? Или ты порхатая какашка, под русского только косишь? Правильно говорят: антисоветчик - отъявленный русофоб и распоследний дырявый пидор! За что продался, спекулянт? А ну, отвечай ворюга!Олег Самойловмилог! Я уже УСТАЛ таким, как ты, объяснять, что в самой мудрЁной партии состояло 98, 95 % ПО ПРИНУЖДЕНИЮ! Люди хотели работать и служить СТРАНЕ,но БЕЗ членского билета - ХЕР тебе во все рыло, а не служба! Так что, падаль вшивая, меньше вякай насчет партЕи народной! Ну, и еще у меня к тебе, мразота камуноиздная, вопросишко не совсем скромненький: ГДЕ ты, падла, был, когда социализм подыхал и Союз рушился? На кухне сидел и визжал от радости? ПОЧЕМУ ты, мразь, НЕ вышел с автоматом в руках на защиту своего щьщясьтьтя?Александр ПлатовСлышь ты, милок (из штанов тёти Дуси)! Вот чему ты научился - так это беспробудно и нагло ВРАТЬ! Кто, какой идиот тебе такое втемяшил твою пустую тыкву, что " ... БЕЗ членского билета - ХЕР тебе во все рыло, а не служба"? У меня масса примеров перед глазами - те, кто не имел к КПСС НИКАКОГО(!) отношения, были и директорами, и главными инженерами, и начальниками строек и т.д. Может, тебя, спекулянта, за твою "деятельность", в партии не приютили - вот ты, гнида шершавая, и бесишься, поливая СВОЮ страну и себя - ложью, высосанной из твоего гнилого помоечного "пальца"? А на твой вонючий вопросишко - я отвечу так: а что же ты, вонь подрейтузная, с автоматом не вышел на улицы? Что - спереть не успел, или свою жопу под кроватью прятал, дрожа от страха? Я, например, в это время на Чукотке работал - а ты, мразота помоечная, в подвале прятался, боясь, как бы тебя с наворованным не застукали?! Это ты теперь, сука подзаборная, такой смелый стал - понял, что можно врать, стебаться, поливать гавном всё и всех, и тебе за это ничего не будет? Напрасно так думаешь, ублюдок! Жизнь - она штука непредсказуемая, и кто знает - может, тебе уже завтра за свою брехню ответить придётся - помни, засранец - бумеранг возвращается!Олег СамойловТебе, долбодятлу, объяснять надо, что БЕЗ членского билета НИ ОДИН ОФИЦЕР Вооруженных Сил СССР выше капитана НЕ поднимался, как и выше должности командира взвода, МАКСИМУМ роты, правда, строительной! А уж то, что на Чукотке ты работал - зона КАК называлась, ась? Так что, падаль камуноиздная, сидевшая на зоне, не мявкай! И еще, вопросик тебе, идиоту, простенький: директора каких магазинов были НЕ члены партии наинароднейшей? И КАКИМИ стройками рукамиводили БЕСПАРТИЙНЫЕ? Ты мне будешь сказки рассказывать проглавных инженеров предприятий! Расскажи, а я посмотрю-почитаю твои сказочки и вспомню своих знакомых из этой когорты, когда они, пройдя путь бригадира и собираясь подниматься выше заполучали вопросишко простенький: Иван Петрович, а ты ПОЧЕМУ в партию НЕ вступаешь? Пиздеть он будет про беспартийных директоров и главных инженеров! Особенно с заводиков типа "Сибсельмаш" или "105" в Новосибирске!Александр ПлатовЯ тебе, плесень помоечная, поясняю просто и популярно: это ВОЗЛЕ ТЕБЯ, урода безмозглого, но подлейшего, ни один офицер не стал выше капитана, а вот возле меня - таковых б/п "безбилетников" - было выше крыши! Потому как именно возле тебя, зека вшивого, и крутились вот такие партейные капитаны - чтобы вас, ссучившихся педиков, в узде держать! Кстати - чобы ты знал, педерат подшконочный - в конце 80-х на Чукотке не осталось НИ ОДНОЙ ЗОНЫ - ты понял, пидор? Или тебя там уже ВНЕ зоны продолжали шпилить-дырявить, защеканца сраного - пока тебя, урку опущенную, в "Новосибирский централ" не перевели? Всё с тобой понятно, пидорок - одно тебе подскажу, дебилоиду: тебе известны люди - Исаак Брук, Рашид Рамеев, Виктор Глушко и др.? Они имели талант и желание служить Родине - и никто их в партию не пхал, кроме тебя, урод! А они, будучи беспартийными - служили Родине и за с вой труд отмечены наградами и премиями - в отличие от нынешних. Так что пальцем в жопу ты попал, вонючка дырявая - именно возле тебя, оказывается, кучковались все партийцы (вернее, в твоём больном и завравшемся донЕльзя воображении! Так что сосите свои ноги, мистер сосок!кормчийВладимир СоловьевОбычная антисоветская, антикоммунистическая агитка для идиотов. Статья явно оплаченная, а не выражение мировоззрения простого человека. Во всем мире очень много авторитетных ученых выступающих против прививок, и вообще против истерии по КОВИД, но только в России все это привязано к политике. Ковидный концлагерь работает на полную мощь.Владимир СВА чё тут неясного ?? Именно недоверие к теперешней Власти и сдерживает народ от прививок , а больше всего таких из Левых , которые понимают *какое* у нас Правительство ....Олег СамойловУ народа выработан за 74 года узурпации власти камуниздами условный рефлекс: ВЛАСТИ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!Владимир СВкак ты мне надоел ... Извращенец.. В Советские времена ВСЕ ставили прививки и НИКАКИХ разговоров про них никогда не было ... спроси любого , только не такого дятла как ты. Потому что ДОВЕРЯЛИ ... в отличие от тепрешних , которым доверия нет - ложь сплошная ... Ну и ты яркий пример ЛЖИВОСТИОлег СамойловЭто ты верно говоришь! При СССР если твой ребенок не получил прививки согласно карты прививок, то ХЕР ТЕБЕ ВО ВСЕ ТВОЕ камуноиздное рыло, а не детские ясли, детский сад, а также школа! И от прививки при СССР попробуй откажись! Тебе ТАК откажутся, что забудешь, как тебя самого зовут и твою маму! И в СССР хер клали на все вопли о правах человека, когда вопрос касался обязанностей перед государством! В 1970 году, как я писал уже, в Москве прививали публику от холеры, так к соседям сестры моей приехали ночью, в ТРИ часа пинками всех подняли, прокололи невзирая на возраст! Дитяте в 2 (ДВА!!!) месяца впороли и бабульке в 73, пять минут - все свободны! Бабуля через пару дней ласты склеила (царствие ей небесное!) но НИ ОДНА падла НЕ мявкнула! А сейчас попробуй кого насильно заставь! На говно изойдут, до ЕСПЧ и прочих судов допишутся! И это все при "крававам рижыми" Путина, который всех задолбал и заебал! Ну, и насчет правдивости совковой власти! Кто бы спорил! Тебе с какого момента начать? С 1917 года пойдет? Земля - крестьянм! Фабрики - рабочим! Нормально исполнили? Ну, про Никиту, что бил себя левым яйцом в правое ухо, что "ПартЕя таржэствина абищяид, што нынишняе пакаленьня савейскех людёффф будид жыдь пре камунизьми!" Мы уже 41 год при камунизьми живем! Ну, и последний гениалный секретарь клялся-божился, что уж он-то КАЖНАЙ симьме квартеру абизпечид к 2000 году! Но это такие, ГЛОБАЛЬНЫЕ моменты, про мелочевк и говорть смешно! Там этих клятв было по десятку в день!Yak VitДа, им трудно будет на это что-то сказать, крыть-то нечем! 🤷♂️😬ГусЕнаНу, это верно. Коммуняки никогда не жалели народец.ГусЕнаТогда и НЕ СПРАШИВАЛИ. Делали и все.Олег СамойловYak Vit! Ты б еще из игнора вылез! А то я как-то не хочу письками меряться, что да как!Олег СамойловВот это и было ярким проявлением демократии в СССР! Делать, бля, я чО сказал!Евгений👍😂САСергей АмельченкоПочему в нашей статистике нет графы:смертность от прививки.В других странах есть.Например на Тайване смертность от вакцины превысила смертность от короновируса.Это официальные данные.Nikita KopitovВдруг там цифры большие, прививаться не будут, прибыль упадет у владельцев заводиков по выпуску сей "животворящей жидкости"Николай ПетровА нет от прививок смертности. От слова СОВСЕМ.Олег СамойловДа ты чО? Ссылочку дай на эту инфу! Ну, про ту, что смертность от прививки превысила смертность от коронавируса!САСергей АмельченкоУ тебя чё мозгов не хватает самому порыться.Считаю западло метать бисер перед свиньями.Олег СамойловВот это есть по-камуноиздному! Ищи сам, я тебе ничего говорить не буду! И причина проста - САМ НИ ХУЯ НЕ знаешь! Но балаболишь! Трипиздон ты, ебенть! Но у камуняг ВСЕГДА главным было пиздануть, а там - трава не расти! Тем паче в инете! Знает морда камуноиздная, что кроме матюга ничего за свое вранье не получит! А жаль!САСергей АмельченкоОбщаться с либесральным скотом,равносильно скотоложству,усекла,специалистка по изготовлению гандонов.ГусЕнаПотому что ВРЕШЬ.Олег Самойловсироха! А ты ее общайся! Может быть поумнеешь!Ночной кошмарА предоставь ка нам, дорогой Сергей, информацию о смертности от прививок на Тайване... А то я весь интернет перерыл и не нашёл ничего такого. Тебе наверное, информацию с Тайваня диппочтой привозят, али как? А не предоставишь информации, буду считать тебя гомосеком.Олег СамойловДа не гомосеком, а ПИДОРАСОМ! Называй вещи своими именами!!!Nikita KopitovНайдите объяснение одного секретаря, о полуторагодовом высоком содержании антител к ковиду может поймете, что он то ж не привитый. А сама мадам арбидол,с мадам поповой и чубайсом -привитые или то ж антитела полтора года держатся высокие,после переболения ?!?Борис НиколаевичЕсли среди КПРФ действительно самый большой процент антипрививочников, то это показатель того, что среди них самый большой процент здравомыслящих и самостоятельных людей а не холопов и холуев буржуев и буржуй ской власти! Остаётся только по радоваться, что унас в стране остались ещё такие люди!Леонид АлексеевВ кпрф идут и поддерживают их только глуповатые людишки,ибо верят в химеру 20 века-кумунизьму!Им легко засрать мозги.Также и с прививками им втюхали идею про "чипирование" и прочую белиберду,а они это всё с радостью схавали!Остаётся только сожалеть,что ещё столько долбоёбов-коммуняк на Руси!!!НаталияАвтор даже не потрудился посмотреть полную статистику по вакцинации и сам себя загоняет в угол. Ведь тогда получается, что судя по процентному соотношению привитых и непривитых, большинство у нас в стране- сторонники коммунистов.Олег СамойловВот заметь, ВСЯ мразь камуноиздная, антивакцеры, сидит в игноре! Ни одной падали минусочек невпишешь за их вранье!ольгаКоммунисты выиграли ВОВ, отправили человека в космос, сздали великую цивилизацию. А вы что создали, официальная статистика - 1,5 млн русских людей вымерли с января по август 2021, это больше чем в войну, и это не только из-за ковида,лучшие умы уезжают из страны(тоже статистика) , вот глуповатые этого не понимают. СМ информацию в Яндексе и Гугле. Ты к тому же и русского не знаешь, видно, уроки прогуливал. Сейчас хоть книжки читайОлег СамойловУх ты! "Коммунисты выиграли ВОВ, отправили человека в космос, сздали великую цивилизацию..."! А цивилизация - это КАК? Да, кстати, а СКОЛЬКО народу вымерло ПРИ коммунистах? Например, в 1947 году, от простого голода! Да, ольге не мешало бы посчитать, сколко человечков было сожрано советскими людьми в это время! И сколько съели люди людей за годы мерзкого крававава рижыма Путина!ККартонВ СССР прививали без спроса,а сейчас против прививок-это почему?А потому, что коммунистов не интересует здоровье людей-им интересно только выступить против власти и самой в неё влезть.Любой человек принимает хоть какие нибудь таблетки-почему же никто не спрашивает каких то исследований этих лекарств?.Врач прописал и принимают.А тут-покажите исследования вакцины от ковида,дай данные по смертности,по излечившимся и т.д.Тогда уж спрашивайте исследования от всех лекарств.Уверен,что и читать не будете.А КПРФ это надо только для того,что им надо законный способ противостоять нынешней власти.Вот и вся правда.Думайте своими мозгами или валяйтесь по реанимациям,если останетесь живы.ЕвгенийПозвольте узнать, сколько Вам лет?Олег СамойловМолодой еще! До семидесяти осталось всего полгода, а что? В профиле разве не написано?Леонид АлексеевДа я уже букварь на 20-й странице читаю,спасибо,что подсказала!Но ты,вражина,наверное специально не сказала ещё про лучший в мире коммунистический балет!Специально принижаешь роль СССР в мире!!Уууу,вражина!!!AIAlex ImenКакие частные расходы на медицину?! Что за вздор пишет автор! В частной медицине превалируют доходы, она практически недоступна для рядовых граждан. К тому установлена регрессивная шкала, которая ни в какие ворота не лезет. Автор вешает лапшу на уши малоосведомленнымНаталияПолный бред! При чем здесь сторонники коммунистов? Скоро начнут утверждать, что у антипрививочников есть рога и хвосты, которые отвалятся после вакцинации, а компартию надо запретить.Леонид АлексеевКоммуняк кровавых почти во всём цивилизованном мире запретили!Давно пора и у нас в России запретить!!В КЧего херню писать, я лично не отношусь ни к одной партии, два дня сидел и долбил этот сраный портал госуслуг, хотел записаться на прививку, так и не смог, выдаёт: "произошёл сбой, попробуйте позже". А по телевизору целыми днями обвиняют народ, в не желании вакцинироваться! И рассказывают, что пункты вакцинации открыты по всей стране, чуть ли ни в общественных туалетах! Так я живу а ближайшем подмосковье, представляю, как обстоят дела в глубинке.Владимир ПогодинКто хочет вакцинироваться ..тот быстро найдет ; от соседей,от друзей ..в поликлинике где прописан...короче мозги не парь,сам не хочешь!ГусЕнаА слабо поехать в ближайший ТЦ и , заполнив бланк и пройдя осмотр врача, привиться? 40 мин все. Нет, 4 дня долбиться на госуслугах....Yak VitО,бля. Привыкли всё через тырнетик, через Госуслуги! 😏 А в поликлинику свою позвонить и записаться - не судьба?! 🤨 Дело 5-и минут! Да и насчёт Госуслуг, сдаётся мне, что ты врёшь, товариШЧ! Дезу здесь распространяешь! Вот лично я легко смог записаться именно на сайте Госуслуг! Но потом мой терапевт посоветовала мне не торопиться с вакцинацией, потому что у меня на тот момент прошло мало времени с момента выздоровления от КОВИДа. Я подождал ещё пару месяцев, и записался на вакцинацию уже по телефону в поликлинике, после чего пришёл в назначенное время и вакцинировался! Вот только πздеть не надо, что у нас всё так совсем уж плохо, ага? 😠ГусЕнаВсе лето у станций метро пункты стояли. У нас в коттеджном поселке есть улица деревенских домов . Так туда приезжала машина типо Флюрография. И парнишка стоял с плакатом -" Вакцинация здесь".ГусЕнаЗабыли как по месяцам справки собирали! Пенсии после оформления по 6 месяцев ждали....Теперь по клику и пенсия и все пособия АВТОМАТОМ. И опять им все не так...Вы ПРАВЫ, зажрались людишки.Yak VitК хорошему быстро привыкаешь и начинаешь считать чем-то само собой разумеющимся!🤷♂️ А многим, у кого с памятью беда, ещё и казаться начинает, что всё сейчас плохо и хуже некуда, а раньше, при святой СССРии ес-но, всё было просто шоколадно и мармеладно и вообще молочные реки в берегах текли кисельных! Не то, что щассс, понимаешь! 😁ГусЕна+++В КА какой мне смысл врать? А по поводу больницы, у меня из окна нашу больницу видно, только ни по телефону, и даже если ты придёшь, как раньше было, с тобой даже разговаривать ни кто не станет, ответ один: записывайся через единый московский колцентр, до которого дозвониться не возможно! Меня недавно так прихватило, что на стены лез, позвонил в регистратуру, записаться к врачу, мне ответили, у нас запись только электронная. Ну и чего, позвонил в скорую, приехали, привезли меня в нашу же больницу, оформили через приёмное отделение и положили. Так может мне и на прививку через скорую попасть, вот так то умник!ГусЕнаМожете записаться по телефону.Yak VitБедный, как же вам тяжко жЫть! Может, ещё пожалеть вас? 😂Маринаединый телефон 122)))) там и запишут, и отпишут, и дозвониться запросто))))Олег СамойловМы когда катались по России в этом году, то видели несколько раз белые КАМАЗы с прицепами и красными крестами на бортах. В одной деревушке заглянули в такую поликлинику на колесах, про вакцинацию спросили. Нам девочка просто объяснила, что сейчас вакцина кончилась, завтра будем в соседней деревне, подъезжайте! Но нам лениво было тащиться за полтора десятка километров в сторону, мы дальше поехали, решив, что проколемся уже по приезду в Минск. Что и сделали!VGVasily GolovИз закона №157-ФЗ. 2. В области иммунопрофилактики государство гарантирует: доступность для граждан профилактических прививок; бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики.2. Отсутствие профилактических прививок влечет: *запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; *временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; *отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.Но Госдума прошлого созыва не включила прививки от Ковид-19 в этот закон.VGVasily GolovЗюганов не перестает говорить о низком уровне финансирования образования и здравоохранения. В России 80% выпускников школ продолжают обучение в ВУЗАх.ВУЗы выпускают до 750 тыс чел с дипломом о высшем образовании. Но отсталая экономика не примет такое кол-во.Все направлено на потребление импорта.Население стало профессиональным потребителем.Разбирается ценах,качестве и объемах потребления.Но его не интересует объем собственного производства. Консолидированные затраты на медицину не так малы.Надо распорядиться по-хозяйски.VGVasily GolovПандемия показала,что лечение Ковида дорого обходится здоровой части общества.Медперсонал снят с поликлиник и больниц и брошен на Ковид -больницы.александр деевВы ошибаетесь на счёт медицинских работников.Их и раньше не хватало,я имею ввиду и медиаторов и других специалистов по медицине,а тут прошли сокращения больниц и амбулаторий фельдшерских пунктов,были и объединения ,из двух медучреждений сделали одно.И вот наступил момент икс,случился короновирус и врачей стало не хватать как и больниц.Так что же вы любезные медицину оптимизировали,для чего? Или ума не хватило предвидеть эту ситуацию? Несколько лет был грипп различного вида.Весь мир тренировали для борьбы с эпидемией.Аот и результат, никто ни к чему не готов! А более того ,до тех пор пока медицина будет платной и политизированной как у нас в стране,то это не медицина а пародия на медицину!В СССР не возникало сомнения в медицине и уважения к медработникам.Теперь нет уважение ни к медицине ни к её работникам.Даже имея деньги на оплату медицины, не уверен что они в могилу не отправят и не найдут несуществующие болезни за твои же деньги.VGVasily GolovКак повышали зарплаты врачам.Сократили инфекционистов,объединили поликлиники и больницы.Теперь хирург в больнице,и прием в поликлинике.Оптимизация. Пандемия- стало не хватать инфекционистов. Их оптимизировали ради повышения зарплаты другим. ОМС не имеет никакого отношения в государству. Но беда ОМС в том,что делающих взнос в ОМС меньше,чем имеющих полис ОМС.Это те,кто получает зарплату в конвертах.Их около 35 млн чел.Сделай сбор ФНС и ОМС и отсеки неплательщиков.Я был в 1976г и 1985г в клиникам АМН СССР.Ничего не платил.Но риск был не выйти из клиники.Смело шел,но везли медсестры, на операционный стол.Некоторые уезжали,увидев все.Олег СамойловДа ты чО, деев! Неужели всё сократили? А как же ты еще живым-то остаешься?ГусЕнаМедицину оптимизировать давно пора было. Нехер валяться неделями на больничных койках. Сейчас все операции малоинвазивны, лекарства сильные-три дня и чеши дома лечись. Ннхер тратить деньги налогоплательщиков. Лучше меньше да лучше.Yak VitВот лично для меня совершенно не удивительно! 🤷♂️ Кто такие сторонники коммунякалок? Чаще всего это достаточно пожилые люди, чья молодость давным-давно прошла в "великолепной" СССРии, сейчас уже попросту выжившие из ума! Которые восхваляют тот самый СССР, на самом деле ностальгируя по давным-давно прошедшей молодости! Либо полностью безграмотные, с низким индексом интеллекта люди. Типичный собирательный портрЭт таких вот товариШЧей - знаменитый булагковский Шариков. Исповедующие примитивные идейки "отнять да поделить" и "почему у одного штанами целый шкаф забит, а другой в одних дырявых штанах целый год ходит"! 😎 Либо циничные сволочи, попросту использующие этих наивных лохов в своих грязных целях! И чему тут удивляться? Что циничным сволочам забашляли иудины серебренники забугорные дяди за пропаганду против вакцинации, а безграмотные тупые лошки, открыв рот, внимают всем этим "откровениям" своих "вождей"?! 🤨 А ведь все они - "красные", кыпырыыфнутые на всю башку создания! Вот и получаем результат, которому удивляться отнюдь не приходится! 🤷♂️ГусЕна+ 100500.ольгаНе читала ничего глупее.ЕвгенийЭх молодежь! Историю учить надо!Yak VitИсторию, товариШЧ, я получше вас знаю. Это вы всё в сказочки коммунистические верите, судя по вашей реакции. Хотя, по вашим словам, уже не молодёжь, понимаешь. И с чего вы взяли, что я - "молодёжь"?! 🤨Показалось? Подсказать, что делать надо, когда что-то кажется?😁Yak VitА мне, ольга, на ваше мнение абсолютно положить. Считайте что хотите, но в правильности своего мнения я неоднократно убеждался! 🤷♂️ Ярые поклонники идола коммунизЬмы зачастую даже грамотно сформулировать свою мысль не в состоянии, а по сути их рассуждалки почитаешь, так хочется сразу бригаду из Кащенко вызывать! Все тупоумные, зато с радостью ведутся на разводилово от хитромудрых вождей кыпырыфы и самого главного бессменного идолища -зюгалки! 😏 И никто их них. НИКТО! Даже не просматривал программу своей обожаемой кыпырыфы! Хоть она свободно доступна на их сайте. Вот вы, дамочка, её читали? Читали, я спрашиваю?! Вот-вот...Олег СамойловYak Vit! На 1111% ПРАВ!!!WWaleryВсе естественно, вначале "навальчата" указывают голосовать за КПРФ, теперь распространяют фейки о КПРФ не желающей вакцинироваться. Еще Ленин говорил - Совершая революцию следует быть бдительными! Сегодня подставы и мошенники - это бренд времени. Как и то, что Президент на "Валдае" обвинил большевиков в отмене брачных отношений при установлении Советской власти, однако из фактов того времени известно - это враги советской власти, кулаки и басмачи распространяли слухи среди темной бедноты, что жены при новой власти (советской) будут общими. Еще говорили про рога у большевиков... Сегодня тоже фейки заняли все новостные пространства, особенно этим грешит интернет.Николай ЗайчиковВот только вчера нашел интересную статейку объяснявшую почему люди отказываются прививаться https://www.pravda.ru/news/health/1649759-vakciny_protiv_covid/AOAndre Osh"Однако единственный способ повысить госрасходы на медицину – это заставить граждан платить больше налогов, оплачивать более дорогие медицинские страховки" А может просто больше забирать сверхприбылей у сырьевых олигархов, банкиров и прочих экономических паразитов, которые все больше жиреют при путинизме, чтоб приблизиться к идее "каждому по труду" ?AOAndre OshБезгамотному автору надо напомнить, что прививки недоступны, а доступны векторные ГМО-препараты с сомнительным и пока неопробированным способом воздействия на организм. Проводят принудительные опыты над людьми при этом оптимизаторы медицины (сократившие на 60% инфекционные койко-места) принуждают людей подписать добровольное согласие на сомнительную процедуру. Протесты против принудительных опытов, а не против прививок.Александр ПавловКак хорошо, что "падаль" антисоветская типа самойловых с гусынями и прочее, стала все больше общаться между собой, как мигранты в кучу сбиваются, чтобы их не отпиzдили. Всё правильно. В игнор их! Сами заткнутся.Маринатак вы их в игнор закинули, т.к. мотивированно спорить с ними не можете)))). А так - закинул, и вроде бы выиграл))))) Стыдоба!Олег СамойловОй, Марина! Камноиздная падаль ВСЕГДА такой была! Я уже и не читаю их высеры! Смотрю, КТО писал - камуноизд - мимо гуляет!Александр ПавловНикакой стыдобы. Вы почитайте каким языком они пишут, одни оскорбления, в том числе и родственников и коверкание языка. Вы захотите общаться с такими хабалками как гусена или хамом самойловым и ему подобными? Спорить можно с воспитанным и сдержанным оппонентом. А для них,-игнор. Кстати, многие из них и от меня прячутся.Комментировать
Свежие комментарии