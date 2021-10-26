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Вот это номер: антипрививочников больше всего именно среди сторонников Коммунистической партии

Вот это номер: антипрививочников больше всего именно среди сторонников Коммунистической партии

Олег Макаренко Расходы на медицину, коммунисты о вакцинации и антипрививочная пропаганда В материале упоминается COVID-19.

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Александр Клово
Почему подонки врут и бросаются на коммунистов? Потому что за коммунистами правда!
Александр Павлов
И почему привитые бросаются на непривитых, они же защищены, чего же им боятся...
Евгений
Точно! Главно воздух испортить!
Эдуард Филиппов
Подобающее образование советского образца , мыслить самостоятельно и логически , корёжит современных поглотителей демократии.
Николай Петров
Образование совкового образца научило не верить совковому вранью по ТВ. Поэтому совки, привыкшие в лжи по советскому ТВ, верят любому интернетному говновбросу ноне верят ТВ, думая, что телевидение по-прежнему служит ЦК КПСС..
Эдуард Филиппов
Демократическая правда , это кривда , которая прописалась в современных СМИ. Довольствуются последней : кривда-рукие , кривда-умные и кривда-посвящённые.
Николай Петров
Олег Самойлов
Совок приучил народ к тому, что что бы ни сказала и ни сделала власть советсая, самая нродная, самая демокртичная и самая заботливая, - ВСЁ нсправлено на ограбление народа! И что бы нисказала самая прадивая камноиздная власть - ВСЁ было враньем! Потому у народа за 74 года узурпации власти камуниздятиной выработался условно-безусловный рефлекс - ВЛАСТИ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ! Но сейчас власть постепенно испрвляет камуноиздное положение! И слава Богу!
Олег Самойлов
Вот заметь, Николай, вся камуноиздная мразь сидит в игноре! НИ одной падали не поставить минусочек!
Валерий Вавилов
А где ты видел живого КОММУНИСТА? Только рашкиных-педрашкиных-ГАЗовщиков не предлагать!!! Напряги свою коммунистическую извилину и осчастливь народ- ИМЯ Клово, ИМЯ!!! За коммунистами с времен хруща- сплошная правда, особенно с плешивого и великого коммунистического деятеля- заслуженного русского опоюха, по имени борис!
ГусЕна
Главное, повторяйте это себе чаще:)))
ГусЕна
Точно, все в зиндане:)
Александр Клово
Я вижу либерастов - наследников ельцинагайдарачубпйсакудрина, которые разорили мою Родину.
Евгений
Николай! Ответьте на конкретный вопрос? Что плохого предлагает на данный момент Зюганов и КПРФ?
Николай Петров
Коммунисты слишком долго врали, чтобы верить их обещаниям.
Ночной кошмар
А что, Зюганов что-то предложил?
Эдуард Филиппов
Правда маркера спутника не существует , но баранам всё равно. Как и то , что прошедшие вакцинацию имеют дорогу к погосту короче и прямую . К сожалению основываюсь на собственных реальных фактах , а не саморекламе создателя мути.
Николай Петров
Факты в студию.
Олег Самойлов
А камунизды ВООБЩЕ КОГДА-ЛИБО правду говорили? Я, например, такового НЕ припомню!
Эдуард Филиппов
Твоя студия , это очко в сортире , вот там среди соратников и поспрошай. А , если есть желание , то изучи тему , тогда и поймёшь что к чему.
Николай Петров
То есть сбрехал и спрыгиваешь.
Олег Самойлов
Ну чО прЕстал к идиоту? оно же - камунизд!!!
Эдуард Филиппов
За свои проблемы в познании , отвечай сам. Оно касаемо лично тебя , вот и гребись . Только без соратников , прикопают.
Александр Платов
А что же ты, камубдзноид, нонешней власти нынче шибко веришь? Переобулся в прыжке? Или ты, сука вшивая, в СССР не жил никогда? Может, ты всю жизнь, с малолетки на нарах "парился", что из тебя только желчь и яд в сторону Союза льются из твоей вонючей пасти? Или ты, пидор, никогда не был советским человеком, или может, нынешняя Россия нынче на другой территории расположена? А может, нынешняя РФ - уже не Россия вовсе, а ты - не русский/славянин? Или ты порхатая какашка, под русского только косишь? Правильно говорят: антисоветчик - отъявленный русофоб и распоследний дырявый пидор! За что продался, спекулянт? А ну, отвечай ворюга!
Олег Самойлов
милог! Я уже УСТАЛ таким, как ты, объяснять, что в самой мудрЁной партии состояло 98, 95 % ПО ПРИНУЖДЕНИЮ! Люди хотели работать и служить СТРАНЕ,но БЕЗ членского билета - ХЕР тебе во все рыло, а не служба! Так что, падаль вшивая, меньше вякай насчет партЕи народной! Ну, и еще у меня к тебе, мразота камуноиздная, вопросишко не совсем скромненький: ГДЕ ты, падла, был, когда социализм подыхал и Союз рушился? На кухне сидел и визжал от радости? ПОЧЕМУ ты, мразь, НЕ вышел с автоматом в руках на защиту своего щьщясьтьтя?
Александр Платов
Слышь ты, милок (из штанов тёти Дуси)! Вот чему ты научился - так это беспробудно и нагло ВРАТЬ! Кто, какой идиот тебе такое втемяшил твою пустую тыкву, что " ... БЕЗ членского билета - ХЕР тебе во все рыло, а не служба"? У меня масса примеров перед глазами - те, кто не имел к КПСС НИКАКОГО(!) отношения, были и директорами, и главными инженерами, и начальниками строек и т.д. Может, тебя, спекулянта, за твою "деятельность", в партии не приютили - вот ты, гнида шершавая, и бесишься, поливая СВОЮ страну и себя - ложью, высосанной из твоего гнилого помоечного "пальца"? А на твой вонючий вопросишко - я отвечу так: а что же ты, вонь подрейтузная, с автоматом не вышел на улицы? Что - спереть не успел, или свою жопу под кроватью прятал, дрожа от страха? Я, например, в это время на Чукотке работал - а ты, мразота помоечная, в подвале прятался, боясь, как бы тебя с наворованным не застукали?! Это ты теперь, сука подзаборная, такой смелый стал - понял, что можно врать, стебаться, поливать гавном всё и всех, и тебе за это ничего не будет? Напрасно так думаешь, ублюдок! Жизнь - она штука непредсказуемая, и кто знает - может, тебе уже завтра за свою брехню ответить придётся - помни, засранец - бумеранг возвращается!
Олег Самойлов
Тебе, долбодятлу, объяснять надо, что БЕЗ членского билета НИ ОДИН ОФИЦЕР Вооруженных Сил СССР выше капитана НЕ поднимался, как и выше должности командира взвода, МАКСИМУМ роты, правда, строительной! А уж то, что на Чукотке ты работал - зона КАК называлась, ась? Так что, падаль камуноиздная, сидевшая на зоне, не мявкай! И еще, вопросик тебе, идиоту, простенький: директора каких магазинов были НЕ члены партии наинароднейшей? И КАКИМИ стройками рукамиводили БЕСПАРТИЙНЫЕ? Ты мне будешь сказки рассказывать проглавных инженеров предприятий! Расскажи, а я посмотрю-почитаю твои сказочки и вспомню своих знакомых из этой когорты, когда они, пройдя путь бригадира и собираясь подниматься выше заполучали вопросишко простенький: Иван Петрович, а ты ПОЧЕМУ в партию НЕ вступаешь? Пиздеть он будет про беспартийных директоров и главных инженеров! Особенно с заводиков типа "Сибсельмаш" или "105" в Новосибирске!
Александр Платов
Я тебе, плесень помоечная, поясняю просто и популярно: это ВОЗЛЕ ТЕБЯ, урода безмозглого, но подлейшего, ни один офицер не стал выше капитана, а вот возле меня - таковых б/п "безбилетников" - было выше крыши! Потому как именно возле тебя, зека вшивого, и крутились вот такие партейные капитаны - чтобы вас, ссучившихся педиков, в узде держать! Кстати - чобы ты знал, педерат подшконочный - в конце 80-х на Чукотке не осталось НИ ОДНОЙ ЗОНЫ - ты понял, пидор? Или тебя там уже ВНЕ зоны продолжали шпилить-дырявить, защеканца сраного - пока тебя, урку опущенную, в "Новосибирский централ" не перевели? Всё с тобой понятно, пидорок - одно тебе подскажу, дебилоиду: тебе известны люди - Исаак Брук, Рашид Рамеев, Виктор Глушко и др.? Они имели талант и желание служить Родине - и никто их в партию не пхал, кроме тебя, урод! А они, будучи беспартийными - служили Родине и за с вой труд отмечены наградами и премиями - в отличие от нынешних. Так что пальцем в жопу ты попал, вонючка дырявая - именно возле тебя, оказывается, кучковались все партийцы (вернее, в твоём больном и завравшемся донЕльзя воображении! Так что сосите свои ноги, мистер сосок!
кормчий
Владимир Соловьев
Обычная антисоветская, антикоммунистическая агитка для идиотов. Статья явно оплаченная, а не выражение мировоззрения простого человека. Во всем мире очень много авторитетных ученых выступающих против прививок, и вообще против истерии по КОВИД, но только в России все это привязано к политике. Ковидный концлагерь работает на полную мощь.
Владимир СВ
А чё тут неясного ?? Именно недоверие к теперешней Власти и сдерживает народ от прививок , а больше всего таких из Левых , которые понимают *какое* у нас Правительство ....
Олег Самойлов
У народа выработан за 74 года узурпации власти камуниздами условный рефлекс: ВЛАСТИ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Владимир СВ
как ты мне надоел ... Извращенец.. В Советские времена ВСЕ ставили прививки и НИКАКИХ разговоров про них никогда не было ... спроси любого , только не такого дятла как ты. Потому что ДОВЕРЯЛИ ... в отличие от тепрешних , которым доверия нет - ложь сплошная ... Ну и ты яркий пример ЛЖИВОСТИ
Олег Самойлов
Это ты верно говоришь! При СССР если твой ребенок не получил прививки согласно карты прививок, то ХЕР ТЕБЕ ВО ВСЕ ТВОЕ камуноиздное рыло, а не детские ясли, детский сад, а также школа! И от прививки при СССР попробуй откажись! Тебе ТАК откажутся, что забудешь, как тебя самого зовут и твою маму! И в СССР хер клали на все вопли о правах человека, когда вопрос касался обязанностей перед государством! В 1970 году, как я писал уже, в Москве прививали публику от холеры, так к соседям сестры моей приехали ночью, в ТРИ часа пинками всех подняли, прокололи невзирая на возраст! Дитяте в 2 (ДВА!!!) месяца впороли и бабульке в 73, пять минут - все свободны! Бабуля через пару дней ласты склеила (царствие ей небесное!) но НИ ОДНА падла НЕ мявкнула! А сейчас попробуй кого насильно заставь! На говно изойдут, до ЕСПЧ и прочих судов допишутся! И это все при "крававам рижыми" Путина, который всех задолбал и заебал! Ну, и насчет правдивости совковой власти! Кто бы спорил! Тебе с какого момента начать? С 1917 года пойдет? Земля - крестьянм! Фабрики - рабочим! Нормально исполнили? Ну, про Никиту, что бил себя левым яйцом в правое ухо, что "ПартЕя таржэствина абищяид, што нынишняе пакаленьня савейскех людёффф будид жыдь пре камунизьми!" Мы уже 41 год при камунизьми живем! Ну, и последний гениалный секретарь клялся-божился, что уж он-то КАЖНАЙ симьме квартеру абизпечид к 2000 году! Но это такие, ГЛОБАЛЬНЫЕ моменты, про мелочевк и говорть смешно! Там этих клятв было по десятку в день!
Yak Vit
Да, им трудно будет на это что-то сказать, крыть-то нечем! 🤷‍♂️😬
ГусЕна
Ну, это верно. Коммуняки никогда не жалели народец.
ГусЕна
Тогда и НЕ СПРАШИВАЛИ. Делали и все.
Олег Самойлов
Yak Vit! Ты б еще из игнора вылез! А то я как-то не хочу письками меряться, что да как!
Олег Самойлов
Вот это и было ярким проявлением демократии в СССР! Делать, бля, я чО сказал!
Евгений
👍😂
Сергей Амельченко
Почему в нашей статистике нет графы:смертность от прививки.В других странах есть.Например на Тайване смертность от вакцины превысила смертность от короновируса.Это официальные данные.
Nikita Kopitov
Вдруг там цифры большие, прививаться не будут, прибыль упадет у владельцев заводиков по выпуску сей "животворящей жидкости"
Николай Петров
А нет от прививок смертности. От слова СОВСЕМ.
Олег Самойлов
Да ты чО? Ссылочку дай на эту инфу! Ну, про ту, что смертность от прививки превысила смертность от коронавируса!
Сергей Амельченко
У тебя чё мозгов не хватает самому порыться.Считаю западло метать бисер перед свиньями.
Олег Самойлов
Вот это есть по-камуноиздному! Ищи сам, я тебе ничего говорить не буду! И причина проста - САМ НИ ХУЯ НЕ знаешь! Но балаболишь! Трипиздон ты, ебенть! Но у камуняг ВСЕГДА главным было пиздануть, а там - трава не расти! Тем паче в инете! Знает морда камуноиздная, что кроме матюга ничего за свое вранье не получит! А жаль!
Сергей Амельченко
Общаться с либесральным скотом,равносильно скотоложству,усекла,специалистка по изготовлению гандонов.
ГусЕна
Потому что ВРЕШЬ.
Олег Самойлов
сироха! А ты ее общайся! Может быть поумнеешь!
Ночной кошмар
А предоставь ка нам, дорогой Сергей, информацию о смертности от прививок на Тайване... А то я весь интернет перерыл и не нашёл ничего такого. Тебе наверное, информацию с Тайваня диппочтой привозят, али как? А не предоставишь информации, буду считать тебя гомосеком.
Олег Самойлов
Да не гомосеком, а ПИДОРАСОМ! Называй вещи своими именами!!!
Nikita Kopitov
Найдите объяснение одного секретаря, о полуторагодовом высоком содержании антител к ковиду может поймете, что он то ж не привитый. А сама мадам арбидол,с мадам поповой и чубайсом -привитые или то ж антитела полтора года держатся высокие,после переболения ?!?
Борис Николаевич
Если среди КПРФ действительно самый большой процент антипрививочников, то это показатель того, что среди них самый большой процент здравомыслящих и самостоятельных людей а не холопов и холуев буржуев и буржуй ской власти! Остаётся только по радоваться, что унас в стране остались ещё такие люди!
Леонид Алексеев
В кпрф идут и поддерживают их только глуповатые людишки,ибо верят в химеру 20 века-кумунизьму!Им легко засрать мозги.Также и с прививками им втюхали идею про "чипирование" и прочую белиберду,а они это всё с радостью схавали!Остаётся только сожалеть,что ещё столько долбоёбов-коммуняк на Руси!!!
Наталия
Автор даже не потрудился посмотреть полную статистику по вакцинации и сам себя загоняет в угол. Ведь тогда получается, что судя по процентному соотношению привитых и непривитых, большинство у нас в стране- сторонники коммунистов.
Олег Самойлов
Вот заметь, ВСЯ мразь камуноиздная, антивакцеры, сидит в игноре! Ни одной падали минусочек невпишешь за их вранье!
ольга
Коммунисты выиграли ВОВ, отправили человека в космос, сздали великую цивилизацию. А вы что создали, официальная статистика - 1,5 млн русских людей вымерли с января по август 2021, это больше чем в войну, и это не только из-за ковида,лучшие умы уезжают из страны(тоже статистика) , вот глуповатые этого не понимают. СМ информацию в Яндексе и Гугле. Ты к тому же и русского не знаешь, видно, уроки прогуливал. Сейчас хоть книжки читай
Олег Самойлов
Ух ты! "Коммунисты выиграли ВОВ, отправили человека в космос, сздали великую цивилизацию..."! А цивилизация - это КАК? Да, кстати, а СКОЛЬКО народу вымерло ПРИ коммунистах? Например, в 1947 году, от простого голода! Да, ольге не мешало бы посчитать, сколко человечков было сожрано советскими людьми в это время! И сколько съели люди людей за годы мерзкого крававава рижыма Путина!
Картон
В СССР прививали без спроса,а сейчас против прививок-это почему?А потому, что коммунистов не интересует здоровье людей-им интересно только выступить против власти и самой в неё влезть.Любой человек принимает хоть какие нибудь таблетки-почему же никто не спрашивает каких то исследований этих лекарств?.Врач прописал и принимают.А тут-покажите исследования вакцины от ковида,дай данные по смертности,по излечившимся и т.д.Тогда уж спрашивайте исследования от всех лекарств.Уверен,что и читать не будете.А КПРФ это надо только для того,что им надо законный способ противостоять нынешней власти.Вот и вся правда.Думайте своими мозгами или валяйтесь по реанимациям,если останетесь живы.
Евгений
Позвольте узнать, сколько Вам лет?
Олег Самойлов
Молодой еще! До семидесяти осталось всего полгода, а что? В профиле разве не написано?
Леонид Алексеев
Да я уже букварь на 20-й странице читаю,спасибо,что подсказала!Но ты,вражина,наверное специально не сказала ещё про лучший в мире коммунистический балет!Специально принижаешь роль СССР в мире!!Уууу,вражина!!!
Alex Imen
Какие частные расходы на медицину?! Что за вздор пишет автор! В частной медицине превалируют доходы, она практически недоступна для рядовых граждан. К тому установлена регрессивная шкала, которая ни в какие ворота не лезет. Автор вешает лапшу на уши малоосведомленным
Наталия
Полный бред! При чем здесь сторонники коммунистов? Скоро начнут утверждать, что у антипрививочников есть рога и хвосты, которые отвалятся после вакцинации, а компартию надо запретить.
Леонид Алексеев
Коммуняк кровавых почти во всём цивилизованном мире запретили!Давно пора и у нас в России запретить!!
В К
Чего херню писать, я лично не отношусь ни к одной партии, два дня сидел и долбил этот сраный портал госуслуг, хотел записаться на прививку, так и не смог, выдаёт: "произошёл сбой, попробуйте позже". А по телевизору целыми днями обвиняют народ, в не желании вакцинироваться! И рассказывают, что пункты вакцинации открыты по всей стране, чуть ли ни в общественных туалетах! Так я живу а ближайшем подмосковье, представляю, как обстоят дела в глубинке.
Владимир Погодин
Кто хочет вакцинироваться ..тот быстро найдет ; от соседей,от друзей ..в поликлинике где прописан...короче мозги не парь,сам не хочешь!
ГусЕна
А слабо поехать в ближайший ТЦ и , заполнив бланк и пройдя осмотр врача, привиться? 40 мин все. Нет, 4 дня долбиться на госуслугах....
Yak Vit
О,бля. Привыкли всё через тырнетик, через Госуслуги! 😏 А в поликлинику свою позвонить и записаться - не судьба?! 🤨 Дело 5-и минут! Да и насчёт Госуслуг, сдаётся мне, что ты врёшь, товариШЧ! Дезу здесь распространяешь! Вот лично я легко смог записаться именно на сайте Госуслуг! Но потом мой терапевт посоветовала мне не торопиться с вакцинацией, потому что у меня на тот момент прошло мало времени с момента выздоровления от КОВИДа. Я подождал ещё пару месяцев, и записался на вакцинацию уже по телефону в поликлинике, после чего пришёл в назначенное время и вакцинировался! Вот только πздеть не надо, что у нас всё так совсем уж плохо, ага? 😠
ГусЕна
Все лето у станций метро пункты стояли. У нас в коттеджном поселке есть улица деревенских домов . Так туда приезжала машина типо Флюрография. И парнишка стоял с плакатом -" Вакцинация здесь".
ГусЕна
Забыли как по месяцам справки собирали! Пенсии после оформления по 6 месяцев ждали....Теперь по клику и пенсия и все пособия АВТОМАТОМ. И опять им все не так...Вы ПРАВЫ, зажрались людишки.
Yak Vit
К хорошему быстро привыкаешь и начинаешь считать чем-то само собой разумеющимся!🤷‍♂️ А многим, у кого с памятью беда, ещё и казаться начинает, что всё сейчас плохо и хуже некуда, а раньше, при святой СССРии ес-но, всё было просто шоколадно и мармеладно и вообще молочные реки в берегах текли кисельных! Не то, что щассс, понимаешь! 😁
ГусЕна
+++
В К
А какой мне смысл врать? А по поводу больницы, у меня из окна нашу больницу видно, только ни по телефону, и даже если ты придёшь, как раньше было, с тобой даже разговаривать ни кто не станет, ответ один: записывайся через единый московский колцентр, до которого дозвониться не возможно! Меня недавно так прихватило, что на стены лез, позвонил в регистратуру, записаться к врачу, мне ответили, у нас запись только электронная. Ну и чего, позвонил в скорую, приехали, привезли меня в нашу же больницу, оформили через приёмное отделение и положили. Так может мне и на прививку через скорую попасть, вот так то умник!
ГусЕна
Можете записаться по телефону.
Yak Vit
Бедный, как же вам тяжко жЫть! Может, ещё пожалеть вас? 😂
Марина
единый телефон 122)))) там и запишут, и отпишут, и дозвониться запросто))))
Олег Самойлов
Мы когда катались по России в этом году, то видели несколько раз белые КАМАЗы с прицепами и красными крестами на бортах. В одной деревушке заглянули в такую поликлинику на колесах, про вакцинацию спросили. Нам девочка просто объяснила, что сейчас вакцина кончилась, завтра будем в соседней деревне, подъезжайте! Но нам лениво было тащиться за полтора десятка километров в сторону, мы дальше поехали, решив, что проколемся уже по приезду в Минск. Что и сделали!
Vasily Golov
Из закона №157-ФЗ. 2. В области иммунопрофилактики государство гарантирует: доступность для граждан профилактических прививок; бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики.2. Отсутствие профилактических прививок влечет: *запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; *временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; *отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.Но Госдума прошлого созыва не включила прививки от Ковид-19 в этот закон.
Vasily Golov
Зюганов не перестает говорить о низком уровне финансирования образования и здравоохранения. В России 80% выпускников школ продолжают обучение в ВУЗАх.ВУЗы выпускают до 750 тыс чел с дипломом о высшем образовании. Но отсталая экономика не примет такое кол-во.Все направлено на потребление импорта.Население стало профессиональным потребителем.Разбирается ценах,качестве и объемах потребления.Но его не интересует объем собственного производства. Консолидированные затраты на медицину не так малы.Надо распорядиться по-хозяйски.
Vasily Golov
Пандемия показала,что лечение Ковида дорого обходится здоровой части общества.Медперсонал снят с поликлиник и больниц и брошен на Ковид -больницы.
александр деев
Вы ошибаетесь на счёт медицинских работников.Их и раньше не хватало,я имею ввиду и медиаторов и других специалистов по медицине,а тут прошли сокращения больниц и амбулаторий фельдшерских пунктов,были и объединения ,из двух медучреждений сделали одно.И вот наступил момент икс,случился короновирус и врачей стало не хватать как и больниц.Так что же вы любезные медицину оптимизировали,для чего? Или ума не хватило предвидеть эту ситуацию? Несколько лет был грипп различного вида.Весь мир тренировали для борьбы с эпидемией.Аот и результат, никто ни к чему не готов! А более того ,до тех пор пока медицина будет платной и политизированной как у нас в стране,то это не медицина а пародия на медицину!В СССР не возникало сомнения в медицине и уважения к медработникам.Теперь нет уважение ни к медицине ни к её работникам.Даже имея деньги на оплату медицины, не уверен что они в могилу не отправят и не найдут несуществующие болезни за твои же деньги.
Vasily Golov
Как повышали зарплаты врачам.Сократили инфекционистов,объединили поликлиники и больницы.Теперь хирург в больнице,и прием в поликлинике.Оптимизация. Пандемия- стало не хватать инфекционистов. Их оптимизировали ради повышения зарплаты другим. ОМС не имеет никакого отношения в государству. Но беда ОМС в том,что делающих взнос в ОМС меньше,чем имеющих полис ОМС.Это те,кто получает зарплату в конвертах.Их около 35 млн чел.Сделай сбор ФНС и ОМС и отсеки неплательщиков.Я был в 1976г и 1985г в клиникам АМН СССР.Ничего не платил.Но риск был не выйти из клиники.Смело шел,но везли медсестры, на операционный стол.Некоторые уезжали,увидев все.
Олег Самойлов
Да ты чО, деев! Неужели всё сократили? А как же ты еще живым-то остаешься?
ГусЕна
Медицину оптимизировать давно пора было. Нехер валяться неделями на больничных койках. Сейчас все операции малоинвазивны, лекарства сильные-три дня и чеши дома лечись. Ннхер тратить деньги налогоплательщиков. Лучше меньше да лучше.
Yak Vit
Вот лично для меня совершенно не удивительно! 🤷‍♂️ Кто такие сторонники коммунякалок? Чаще всего это достаточно пожилые люди, чья молодость давным-давно прошла в "великолепной" СССРии, сейчас уже попросту выжившие из ума! Которые восхваляют тот самый СССР, на самом деле ностальгируя по давным-давно прошедшей молодости! Либо полностью безграмотные, с низким индексом интеллекта люди. Типичный собирательный портрЭт таких вот товариШЧей - знаменитый булагковский Шариков. Исповедующие примитивные идейки "отнять да поделить" и "почему у одного штанами целый шкаф забит, а другой в одних дырявых штанах целый год ходит"! 😎 Либо циничные сволочи, попросту использующие этих наивных лохов в своих грязных целях! И чему тут удивляться? Что циничным сволочам забашляли иудины серебренники забугорные дяди за пропаганду против вакцинации, а безграмотные тупые лошки, открыв рот, внимают всем этим "откровениям" своих "вождей"?! 🤨 А ведь все они - "красные", кыпырыыфнутые на всю башку создания! Вот и получаем результат, которому удивляться отнюдь не приходится! 🤷‍♂️
ГусЕна
+ 100500.
ольга
Не читала ничего глупее.
Евгений
Эх молодежь! Историю учить надо!
Yak Vit
Историю, товариШЧ, я получше вас знаю. Это вы всё в сказочки коммунистические верите, судя по вашей реакции. Хотя, по вашим словам, уже не молодёжь, понимаешь. И с чего вы взяли, что я - "молодёжь"?! 🤨Показалось? Подсказать, что делать надо, когда что-то кажется?😁
Yak Vit
А мне, ольга, на ваше мнение абсолютно положить. Считайте что хотите, но в правильности своего мнения я неоднократно убеждался! 🤷‍♂️ Ярые поклонники идола коммунизЬмы зачастую даже грамотно сформулировать свою мысль не в состоянии, а по сути их рассуждалки почитаешь, так хочется сразу бригаду из Кащенко вызывать! Все тупоумные, зато с радостью ведутся на разводилово от хитромудрых вождей кыпырыфы и самого главного бессменного идолища -зюгалки! 😏 И никто их них. НИКТО! Даже не просматривал программу своей обожаемой кыпырыфы! Хоть она свободно доступна на их сайте. Вот вы, дамочка, её читали? Читали, я спрашиваю?! Вот-вот...
Олег Самойлов
Yak Vit! На 1111% ПРАВ!!!
Walery
Все естественно, вначале "навальчата" указывают голосовать за КПРФ, теперь распространяют фейки о КПРФ не желающей вакцинироваться. Еще Ленин говорил - Совершая революцию следует быть бдительными! Сегодня подставы и мошенники - это бренд времени. Как и то, что Президент на "Валдае" обвинил большевиков в отмене брачных отношений при установлении Советской власти, однако из фактов того времени известно - это враги советской власти, кулаки и басмачи распространяли слухи среди темной бедноты, что жены при новой власти (советской) будут общими. Еще говорили про рога у большевиков... Сегодня тоже фейки заняли все новостные пространства, особенно этим грешит интернет.
Николай Зайчиков
Вот только вчера нашел интересную статейку объяснявшую почему люди отказываются прививаться https://www.pravda.ru/news/health/1649759-vakciny_protiv_covid/
Andre Osh
"Однако единственный способ повысить госрасходы на медицину – это заставить граждан платить больше налогов, оплачивать более дорогие медицинские страховки" А может просто больше забирать сверхприбылей у сырьевых олигархов, банкиров и прочих экономических паразитов, которые все больше жиреют при путинизме, чтоб приблизиться к идее "каждому по труду" ?
Andre Osh
Безгамотному автору надо напомнить, что прививки недоступны, а доступны векторные ГМО-препараты с сомнительным и пока неопробированным способом воздействия на организм. Проводят принудительные опыты над людьми при этом оптимизаторы медицины (сократившие на 60% инфекционные койко-места) принуждают людей подписать добровольное согласие на сомнительную процедуру. Протесты против принудительных опытов, а не против прививок.
Александр Павлов
Как хорошо, что "падаль" антисоветская типа самойловых с гусынями и прочее, стала все больше общаться между собой, как мигранты в кучу сбиваются, чтобы их не отпиzдили. Всё правильно. В игнор их! Сами заткнутся.
Марина
так вы их в игнор закинули, т.к. мотивированно спорить с ними не можете)))). А так - закинул, и вроде бы выиграл))))) Стыдоба!
Олег Самойлов
Ой, Марина! Камноиздная падаль ВСЕГДА такой была! Я уже и не читаю их высеры! Смотрю, КТО писал - камуноизд - мимо гуляет!
Александр Павлов
Никакой стыдобы. Вы почитайте каким языком они пишут, одни оскорбления, в том числе и родственников и коверкание языка. Вы захотите общаться с такими хабалками как гусена или хамом самойловым и ему подобными? Спорить можно с воспитанным и сдержанным оппонентом. А для них,-игнор. Кстати, многие из них и от меня прячутся.

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