Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Каждый день теряем территории. До границы с Днепропетровщиной – 15 км – Мосийчук

Каждый день теряем территории. До границы с Днепропетровщиной – 15 км – Мосийчук

Российская армия каждый день продвигается на фронтах, занимая населенные пункты. ВС РФ вышли уже непосредственно к границам Днепропетровской области и активизировались на Запорожско-Николаевском направлении.

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федор
Что рагуль пригорает? А нашим воинам Слава!
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