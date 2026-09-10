Евродепутат Фернан Картайзер заявил о недостатке у Европы вооружений и денег для продолжения поддержки Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Севастополе за ...
- Дикие кабаны вышл...
- ВА Вэнс пригласил на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым