Герой, ставший предателем: что совершил Иван Добробабин после боя панфиловцев у Дубосеково

Бой у разъезда Дубосеково, произошедший 16 ноября 1941 года, навсегда вошел в историю нашей страны. Согласно официальной версии, 28 героев-панфиловцев приняли смертельный бой, не дав прорваться немецким танкам через свой участок.
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