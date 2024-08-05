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Добрый Мир

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«Всех мигрантов на фронт». Участники СВО в шоке: Белоусов нашел способ спасти Россию от новой мобилизации

«Всех мигрантов на фронт». Участники СВО в шоке: Белоусов нашел способ спасти Россию от новой мобилизации

Иллюстрация NEWS.ru Сегодня 31K прочитали Автор: Иван Смирнов Министр обороны РФ Андрей Белоусов старается избежать новой волны мобилизации в России и придумал способ, как этого достичь, пишут российские Telegram-каналы.

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Александр
Что за идиотский заголовок?
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