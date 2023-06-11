Явка на парламентских выборах в Черногории к полудню составила 22 процента

22 процента черногорских избирателей к 12.00 (13.00 мск) уже приняло участие в парламентских выборах, которые проходят 11 июня в Черногории.
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