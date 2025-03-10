Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киеву лучше забыть о границах 2014 года

Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил американскому изданию The New York Times госсекретарь США Марко Рубио во время полета в Саудовскую Аравию, где пройдет встреча представителей США и Украины.
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