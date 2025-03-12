38-летняя женщина получила травмы в столкновении двух иномарок в Братске

ДТП произошло накануне в жилом районе Энергетик города Братска. Как предварительно установили госавтоинспекторы, на перекрестке водитель автомобиля «Ниссан Тиана», который ехал по второстепенной, не уступил «Форд Фокусу» с главной.
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