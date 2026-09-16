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Царьград

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Умер преподаватель журфака УрФУ Рафаиль Исхаков

Умер преподаватель журфака УрФУ Рафаиль Исхаков

Преподаватель факультета журналистики УрФУ Рафаиль Исхаков ушел из жизни 16 сентября. Кандидату филологических наук было 72 года.

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