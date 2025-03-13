Это фантастика! Путину и Трампу устроили экзамен. Ответ – Одесса! – дал Лавров

Tania Еременко

Лично я... позорного перемирия не прощу никому, когда близка Победа. Пора бы орешки разбросать по нагло-каклам, лягушатникам и базам НАТки... А как Вы считаете? Я бы по большой и толстой бомбо-игрушечке для них не пожалела.😱👺🤮