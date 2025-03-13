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Политический вестник

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Это фантастика! Путину и Трампу устроили экзамен. Ответ – Одесса! – дал Лавров

Это фантастика! Путину и Трампу устроили экзамен. Ответ – Одесса! – дал Лавров

Американцы, похоже, боятся ответа России, так как догадываются, что надуть Москву в этот раз будет куда сложнее.

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Комментарии
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Tania Еременко
Лично я...  позорного перемирия не прощу никому, когда близка Победа. Пора бы орешки разбросать по нагло-каклам, лягушатникам и базам НАТки... А как Вы считаете? Я бы по большой и толстой бомбо-игрушечке для них не пожалела.😱👺🤮
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