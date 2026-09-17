Михаил Делягин просчитал планы ЦБ: "Всё предельно прозрачно". По его мнению, Банк России уже активно накапливает аргументы, чтобы вернуться к повышению ключевой ставки: "Нужно ещё сильнее душить Россию".
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Складывается ли у патриотов России огромная уверенность в том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин оказался рабом финансового диверсанта - агента ЦРУ США Эльвиры Набиуллины, главы американского Центрального Банка Российской Федерации?!