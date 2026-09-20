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«Монако» отклонил официальное предложение «Спартака» по Головину в размере 19 млн евро

«Монако» отклонил официальное предложение «Спартака» по Головину в размере 19 млн евро

«Спартак» и «Зенит» летом предпринимали серьезные попытки приобрести у «Монако» полузащитника сборной России Александра Головина, сообщает foot-sur7.

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