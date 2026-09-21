Съёмные квартиры, отсутствие гонораров и разводы: семь историй о первых браках Нагиева, Машкова и других звёзд

Дмитрий Нагиев развёлся с Аллой Селищевой в мае 2010 года. К тому времени они были вместе около восемнадцати лет — и всё это задолго до того, как он превратился в одного из самых узнаваемых шоуменов страны.
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