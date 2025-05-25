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  • Eduard
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Путин: Россия и Африка укрепят партнёрство для многополярного мира

Путин: Россия и Африка укрепят партнёрство для многополярного мира

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития дружественных отношений с африканскими странами и объявил о проведении очередной конференции форума "Россия – Африка" в этом году в одной из африканских стран.

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