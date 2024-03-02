Лавров: РФ не видит перспектив мирной конференции в Швейцарии по Украине

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума заявил, что Москва не слишком полагается на надежность услуг Швейцарии в организации мирной конференции по Украине.
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