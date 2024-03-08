Получил принципиальное изменение: готовится серийное производство нового тяжелого С-70Б «Охотник»

С-70 «Охотник» получил новую модификацию, об этом свидетельствуют данные, утекшие в сеть. Ранее стало известно, что серийное производство самого тяжелого в мире разведывательно-ударного беспилотника С-70 «Охотник» запланировано на второе полугодие 2024 г.