Получил принципиальное изменение: готовится серийное производство нового тяжелого С-70Б «Охотник»

С-70 «Охотник» получил новую модификацию, об этом свидетельствуют данные, утекшие в сеть. Ранее стало известно, что серийное производство самого тяжелого в мире разведывательно-ударного беспилотника С-70 «Охотник» запланировано на второе полугодие 2024 г.
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