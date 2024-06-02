Белоусов и его зам продолжают зачистку. Настала очередь главного коммунальщика Минобороны. Обвинение просит 12 лет за взятку

Bogdan Stupin

Вся незадача (для фигурантов) - по сравнению со сталинскими временами - в совершенной неисправимости ситуации. Поскольку НИКТО из нынешних "страдальцев" ничего в своей жизни не создал. Кроме уголовных прецедентов. Проще говоря, среди них нет даже такого, кто хотя бы на 1/100 процента напоминал А.Туполева,С.Королева и пр. и пр.