Театр абсурда
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Театр абсурда

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Белоусов и его зам продолжают зачистку. Настала очередь главного коммунальщика Минобороны. Обвинение просит 12 лет за взятку

Началось лето, но не для всех это время года окрасится яркими красками. Некоторым проворовавшимся чиновникам придется наблюдать за солнечными лучами через решетку тюремной камеры, причем на протяжении многих лет.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
Вся незадача (для фигурантов) - по сравнению со сталинскими временами - в совершенной неисправимости ситуации. Поскольку НИКТО из нынешних &quot;страдальцев&quot; ничего в своей жизни не создал. Кроме уголовных прецедентов. Проще говоря, среди них нет даже такого, кто хотя бы на 1/100 процента напоминал А.Туполева,С.Королева и пр. и пр.
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10 час.
ВТ
Василий Топчий
Эти не создадут.
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7 час.
Светлана Ефименко
давно это все назревало, только не все хотели верить что начнутся облавы и аресты! надеялись на высоких &quot;дружков&quot; начальников что все обойдется. но возмездие обрушилось на всех воришек, кто бессовестно многие года обворовывал государство и народ!
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6 час.

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