Началось лето, но не для всех это время года окрасится яркими красками. Некоторым проворовавшимся чиновникам придется наблюдать за солнечными лучами через решетку тюремной камеры, причем на протяжении многих лет.
Белоусов и его зам продолжают зачистку. Настала очередь главного коммунальщика Минобороны. Обвинение просит 12 лет за взятку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Bogdan Stupin
Вся незадача (для фигурантов) - по сравнению со сталинскими временами - в совершенной неисправимости ситуации. Поскольку НИКТО из нынешних "страдальцев" ничего в своей жизни не создал. Кроме уголовных прецедентов. Проще говоря, среди них нет даже такого, кто хотя бы на 1/100 процента напоминал А.Туполева,С.Королева и пр. и пр.
Ответить
10 час.
ВТ
Василий Топчий
Эти не создадут.
Ответить
7 час.
Светлана Ефименко
давно это все назревало, только не все хотели верить что начнутся облавы и аресты! надеялись на высоких "дружков" начальников что все обойдется. но возмездие обрушилось на всех воришек, кто бессовестно многие года обворовывал государство и народ!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии