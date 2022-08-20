Военное обозрение

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СМИ Японии: японские компании заключают контракты на поставки газа с новым оператором проекта «Сахалина – 2»

СМИ Японии: японские компании заключают контракты на поставки газа с новым оператором проекта «Сахалина – 2»

Японская газета Nikkei сегодня сообщила о том, что компании Tokyo Gas и JERA подписали контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин – 2».

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