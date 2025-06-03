Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США раскритиковали атаку по стратегическим военным аэродромам в России

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что атаки по военным аэродромам стратегической авиации в России повысили риски эскалации конфликта до угрозы его расширения.

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