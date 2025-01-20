Жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе, об этом пишет Telegram-канал Mash. «Казанцы сообщают о повторных взрывах в городе: грохот было слышно в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах», — говорится в публикации.