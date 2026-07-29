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На Кубани планируют создать огневые группы для защиты инфраструктуры от ВСУ

На Кубани планируют создать огневые группы для защиты инфраструктуры от ВСУ

На Кубани планируют создать мобильные огневые группы для защиты критической инфраструктуры от атак ВСУ, сообщили в краевой администрации по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

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