На Кубани планируют создать огневые группы для защиты инфраструктуры от ВСУ

На Кубани планируют создать мобильные огневые группы для защиты критической инфраструктуры от атак ВСУ, сообщили в краевой администрации по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
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