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Блогер «Голос Мордора»: швейцарский саммит по Украине рискует пойти не по плану

Блогер «Голос Мордора»: швейцарский саммит по Украине рискует пойти не по плану

Так называемый «мирный саммит» по Украине стартует 15 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Сколько участников удастся собрать Владимиру Зеленскому и на каком уровне — это была одна из главных интриг конференции.

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