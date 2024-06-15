Блогер «Голос Мордора»: швейцарский саммит по Украине рискует пойти не по плану

Так называемый «мирный саммит» по Украине стартует 15 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Сколько участников удастся собрать Владимиру Зеленскому и на каком уровне — это была одна из главных интриг конференции.
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