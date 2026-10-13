Источник изображения, Getty Images Автор Том Браун BBC Sport Wales Опубликовано 1 час назад Не слишком ли рано называть их командой Великобритании выпуск 2002 года? Кили Ходжкинсон, Эми Хант и Эмма Финукейн, родившиеся в один год, уже могут похвастаться замечательными 17 олимпийскими, мировыми и европейскими титулами.