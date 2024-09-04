Заброшенные здания в затопленной деревне в Греции вновь всплыли на поверхность из-за сильной засухи

Заброшенные здания в затонувшей деревне Каллио в центральной Греции недавно всплыли на поверхность, поскольку уровень главного водохранилища Афин, значительно упал в результате длительной засухи, поразившей страну, сообщает AFP.
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