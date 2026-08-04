Необдуманные действия Запада приведут к катастрофе. Раскол неизбежен

После окончания боевых действий с Ираном США захотят навязать миру новые конфликты, пишет Bunshun. Нарратив Вашингтона о "неизбежности войны" грозит как союзникам, так и противникам Белого дома самыми серьезными последствиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии