Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Необдуманные действия Запада приведут к катастрофе. Раскол неизбежен

Необдуманные действия Запада приведут к катастрофе. Раскол неизбежен

После окончания боевых действий с Ираном США захотят навязать миру новые конфликты, пишет Bunshun. Нарратив Вашингтона о "неизбежности войны" грозит как союзникам, так и противникам Белого дома самыми серьезными последствиями.

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