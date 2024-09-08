В Москве бородачи перекрыли вход на линейку, в Челябинске на первом звонке танцевали лезгинку. Вот так в РФ прошёл день знаний

Наталья Волкова

Почему автор пишет, что нет, мы не против чужеземной культуры. Я например против. Павианы из средней Азии мне не соотечественники и я не хочу их с их культурой а точнее бескультурьем видеть здесь. Я не хочу, что б их содержали на мои налоги, не хочу видеть это племя с выводком на детских площадках, в школах, я не хочу ходить в поликлиники, где врачи- полуграмотные азиаты. Не хочу! Но меня не слышат и думаю не услышат