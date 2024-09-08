И доколе мы терпеть будем это русофобское проявление власть предержащих структур? О том насколько у нас многонациональная страна в очередной раз можно было убедится , когда по всей стране прошли школьные линейки.
В Москве бородачи перекрыли вход на линейку, в Челябинске на первом звонке танцевали лезгинку. Вот так в РФ прошёл день знаний
Комментарии
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Наталья Волкова
Почему автор пишет, что нет, мы не против чужеземной культуры. Я например против. Павианы из средней Азии мне не соотечественники и я не хочу их с их культурой а точнее бескультурьем видеть здесь. Я не хочу, что б их содержали на мои налоги, не хочу видеть это племя с выводком на детских площадках, в школах, я не хочу ходить в поликлиники, где врачи- полуграмотные азиаты. Не хочу! Но меня не слышат и думаю не услышат
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2 час.
ВР
Вова Рябов
Домой.если приехал уважай культуру принимающей стороны.надо властям пресекать такую самодеятельность
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1 час.
Лидия
Грустно. Новое иго кишлаков пришло на нашу землю, власти надеются на их лояльность, а в результате предадут и продадут, как до этого сделали все бывшие наши. А когда всё нжитое при Союзе прожрут, опять Россия будет виновата, плохо их кормит. Власти же живут отлично, до вякующему ли ему населению.
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57 мин.
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