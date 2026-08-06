В Оренбургской области полицейские выразили благодарность жительнице за оказанную помощь в предотвращении многомиллионного мошенничества

В Оренбургской области сотрудники ОМВД России по Тоцкому району выразили благодарность местной жительнице за проявленную бдительность и своевременное предоставление информации в полицию, в результате чего удалось предотвратить мошенничество 6 миллионов 700 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии