И не надо трясти перед нами своими обгаженными шароварами, мол "мы родом из СССР - и имеем право"...

ВЧ Владимир Черноморский Пришло время привлекать депутатов к уголовной ответственности, за лобирование и отсутствие законов на ввоз всего этого сброда

АШ Анатолий Шадрин Молодец, автор! Самая большая опасность для России - это снова обрасти нахлебниками, которых, по мере того, как бывшие «братья» сталкиваются с реальностью, становится все больше и больше. Это и мастурбеки из Средней Азии, от которых уже нет никакого спасу, и чурки с Кавказа, и хохлы, которые начинают понимать, что они натворили и теперь всякими правдами пытаются просочиться в Россию. А еще русские говнюки, поиздержавшиеся за границей и понявшие, что они из себя ничего не представляют и, кроме как в России, реализоваться не могут. И автор абсолютно прав, когда говорит, что право на возвращение надо заслужить, а получившие его должны постоянно доказывать, что они достойны называться русским и гражданином России.