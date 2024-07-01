Бесконечно бесит, когда вся эта шелупонь брезгливо сплевывая и поглядывая свысока на моих сограждан выдает сквозь зубы типа ".
И не надо трясти перед нами своими обгаженными шароварами, мол "мы родом из СССР - и имеем право"...
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Пришло время привлекать депутатов к уголовной ответственности, за лобирование и отсутствие законов на ввоз всего этого сброда
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5 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Молодец, автор! Самая большая опасность для России - это снова обрасти нахлебниками, которых, по мере того, как бывшие «братья» сталкиваются с реальностью, становится все больше и больше. Это и мастурбеки из Средней Азии, от которых уже нет никакого спасу, и чурки с Кавказа, и хохлы, которые начинают понимать, что они натворили и теперь всякими правдами пытаются просочиться в Россию. А еще русские говнюки, поиздержавшиеся за границей и понявшие, что они из себя ничего не представляют и, кроме как в России, реализоваться не могут. И автор абсолютно прав, когда говорит, что право на возвращение надо заслужить, а получившие его должны постоянно доказывать, что они достойны называться русским и гражданином России.
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4 час.
US
Uri Strukow
Я сам сын офицера Дальней Авиации и объездил пол Союза. Вы забыли добавить, что они называли нас москалями и кацапами, а мы их хохлами и жидо-бандеровцами. Но это относилось не ко всем украинцам, а только к тем из которых выпирало свидомое. Статья эмоционально верная, но по факту истеричная. Автор забыл простой нюанс геополитики- везде откуда уходят русские, приходят англосаксы. Не дадут нам возможности ни просто так отказаться от наследия Империй, а Союз тоже был Империей, ни просто так строить мирную жизнь. И даже в СВО заявленные цели- денацификация и демилитаризация абсолютно невыполнимы. Целью СВО может быть только прекращение существования и Украины и военно-фашистского блока НАТО. Иначе нескончаемые проблемы и большая война.
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3 час.
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