ЭСК согласилась с решением арбитра Кукуяна не назначать пенальти в ворота «Краснодара»

Во время матча с «Зенитом» на прошлой неделе Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение арбитра Павла Кукуяна не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Зенитом» 13 апреля, пишет «Советский спорт».