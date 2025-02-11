Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Простите за мой " французский " , но это полный пиздец ! Нам что браться за кистень и мочить всех черножопых ?Герой СВО вступил...
  • Юрий Белов
    А чего выжидают власти ? Даже страшно произносить , что может случиться , если народ сам возьмётся наводить порядок !...Герой СВО вступил...
  • Михаил Пантюхин
    Зверей, а это настоящее нашествие звериного стада головорезов нужно отстреливать как бешеных собак, предварительно ка...Герой СВО вступил...

Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

БлокнотРУ Конфликт вокруг «Русского дома» в Азербайджане и уведомление со стороны Баку о прекращении деятельности Россотрудничества, как и остальные действия со стороны этого южного государства, почему-то принято считать, некоей демонстрацией претензий из-за катастрофы самолета AZAL в Казахстане.

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Комментарии
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юф
юра федулов
Засилье диаспор иномлеменников в РФ как результат отсутствия внутригосударственной политики власти.
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Власть должна давно понять, это не диаспоры, а этно опг, существующие по своим &quot;законам&quot; - 1. Запугать!; 2. Купить! И более нет ничего, кроме наживы и подкупа кого-то бы то нибыло! Более того,  это нацистские организации, которые финансируются как из-за бугра, так и местными азер алигархами! В определённый час &quot;Х&quot; они поднимут бунт против всей России и коренного народа России,  и средств их подавления на сегодня слишком мало, не считая того, что многие чиновники в погонах и без находятся по ихней &quot;крышей&quot; и работают но не на Россию,  а на азерстан!
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2 час.
ВН
Владимир Никитин
А может и своего маленького президентика на нашей территории посадить захотят!? МЫ ЗА ТО, чтобы ПОСАДИТЬ ... на нары!
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37 мин.
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