БлокнотРУ Конфликт вокруг «Русского дома» в Азербайджане и уведомление со стороны Баку о прекращении деятельности Россотрудничества, как и остальные действия со стороны этого южного государства, почему-то принято считать, некоей демонстрацией претензий из-за катастрофы самолета AZAL в Казахстане.
Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами
Комментарии
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юф
юра федулов
Засилье диаспор иномлеменников в РФ как результат отсутствия внутригосударственной политики власти.
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
Власть должна давно понять, это не диаспоры, а этно опг, существующие по своим "законам" - 1. Запугать!; 2. Купить! И более нет ничего, кроме наживы и подкупа кого-то бы то нибыло! Более того, это нацистские организации, которые финансируются как из-за бугра, так и местными азер алигархами! В определённый час "Х" они поднимут бунт против всей России и коренного народа России, и средств их подавления на сегодня слишком мало, не считая того, что многие чиновники в погонах и без находятся по ихней "крышей" и работают но не на Россию, а на азерстан!
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2 час.
ВН
Владимир Никитин
А может и своего маленького президентика на нашей территории посадить захотят!? МЫ ЗА ТО, чтобы ПОСАДИТЬ ... на нары!
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37 мин.
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