Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

МП

Михаил Пантюхин

Власть должна давно понять, это не диаспоры, а этно опг, существующие по своим "законам" - 1. Запугать!; 2. Купить! И более нет ничего, кроме наживы и подкупа кого-то бы то нибыло! Более того, это нацистские организации, которые финансируются как из-за бугра, так и местными азер алигархами! В определённый час "Х" они поднимут бунт против всей России и коренного народа России, и средств их подавления на сегодня слишком мало, не считая того, что многие чиновники в погонах и без находятся по ихней "крышей" и работают но не на Россию, а на азерстан!