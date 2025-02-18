ЕС создаст новый фонд для военной помощи ВСУ

Власти Евросоюза намерены создать фонд военной помощи в интересах киевского режима. Его цель - поставки ВСУ вооружений и боеприпасов, а также поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса, сообщает польское издание Money.
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