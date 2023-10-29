Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник

Борис Коренский

Путин "наплодил" из воров, казнокрадов, бандитов, коррупционеров и предателей - олигархов, разрешив им грабить Россию!! СТАЛИН - этих тварей расстреливал!! только в Думе ТРИ ДОЛЛОРОВЫХ МИЛЛИАРДЕРА И ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ДОЛЛОРОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ. А скольким ВОРАМ было РАЗРЕШЕНО СВОБОДНО УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ С НАГРАБЛЕННЫМ. За рубежом резиденты России открыли более СЕМИСОТ ТЫСЯЧ счетов на сумму более ТРИНАДЦАТИ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ... Я ДУМАЮ, ЧТО ПУТИН ТОЖЕ В ДОЛЕ..