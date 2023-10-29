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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник

Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник

Политнавигатор Попытка Запада ослабить Россию и ее президента привела лишь к тому, что он наоборот усилился, а население страны сплотилось.

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Комментарии
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Борис Коренский
Путин &quot;наплодил&quot; из воров, казнокрадов, бандитов, коррупционеров и предателей - олигархов, разрешив им грабить Россию!!  СТАЛИН - этих тварей расстреливал!!  только в Думе  ТРИ ДОЛЛОРОВЫХ МИЛЛИАРДЕРА И ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ДОЛЛОРОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ. А скольким ВОРАМ было РАЗРЕШЕНО СВОБОДНО УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ С НАГРАБЛЕННЫМ. За рубежом резиденты России открыли более СЕМИСОТ ТЫСЯЧ счетов на сумму более ТРИНАДЦАТИ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ...        Я ДУМАЮ, ЧТО ПУТИН ТОЖЕ В ДОЛЕ..
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1 д.
Анжела
до Сталина -- как до китая боком......
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1 д.
Гость Гатапонта
Что это за сравнение, двух совершенно разных людей? Сталин- великий правитель!
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1 д.

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