Политнавигатор Попытка Запада ослабить Россию и ее президента привела лишь к тому, что он наоборот усилился, а население страны сплотилось.
Запад пытался сделать из Путина Ельцина, а получил Сталина – Бортник
Комментарии
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Борис Коренский
Путин "наплодил" из воров, казнокрадов, бандитов, коррупционеров и предателей - олигархов, разрешив им грабить Россию!! СТАЛИН - этих тварей расстреливал!! только в Думе ТРИ ДОЛЛОРОВЫХ МИЛЛИАРДЕРА И ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ДОЛЛОРОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ. А скольким ВОРАМ было РАЗРЕШЕНО СВОБОДНО УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ С НАГРАБЛЕННЫМ. За рубежом резиденты России открыли более СЕМИСОТ ТЫСЯЧ счетов на сумму более ТРИНАДЦАТИ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ... Я ДУМАЮ, ЧТО ПУТИН ТОЖЕ В ДОЛЕ..
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1 д.
Анжела
до Сталина -- как до китая боком......
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1 д.
Гость Гатапонта
Что это за сравнение, двух совершенно разных людей? Сталин- великий правитель!
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1 д.
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