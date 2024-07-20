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Актер «самой северной в мире сцены» Ксенюк умер в 65 лет

Актер «самой северной в мире сцены» Ксенюк умер в 65 лет

Известный норильский актер Андрей Ксенюк скончался на 66-м году жизни.Скорбную весть сообщили на сайте Норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского.

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