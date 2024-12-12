В Смольном выразили заинтересованность в развитии биржевой торговли

Через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу проходят 99 процентов сделок с нефтью, нефтепродуктами, газом, углем, лесом, металлами, стройматериалами, сельхозпродукцией и удобрениями Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность развития биржевой торговли и внедрения новых технологий в городе.