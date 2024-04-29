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Итурральде о стыке Мартинеса и Федерико: «Это пенальти для меня, я бы свистнул. Но сомнений больше, чем уверенности»

«Барселона» одержала победу над «Валенсией» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги. На 46-й минуте матча защитник «блауграны» Иньиго Мартинес в своей штрафной площади выбил мяч из-под ног хавбека Петера Федерико, но бедром врезался в доминиканского футболиста и сбил его.

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