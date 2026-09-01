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OpenAI готовит Astra — первую модель компании с критическим уровнем возможностей в кибербезопасности

OpenAI готовит Astra — первую модель компании с критическим уровнем возможностей в кибербезопасности

Модель самостоятельно обнаруживала неизвестные уязвимости и строила цепочки атак на защищённые системы, поэтому OpenAI усилила ограничения и отложила часть её разработки OpenAI готовит к выпуску модель Astra и впервые официально относит свою модель к критическому уровню возможностей в кибербезопасности по собственной шкале, Preparedness Framework.

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