OpenAI готовит Astra — первую модель компании с критическим уровнем возможностей в кибербезопасности

Модель самостоятельно обнаруживала неизвестные уязвимости и строила цепочки атак на защищённые системы, поэтому OpenAI усилила ограничения и отложила часть её разработки OpenAI готовит к выпуску модель Astra и впервые официально относит свою модель к критическому уровню возможностей в кибербезопасности по собственной шкале, Preparedness Framework.
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