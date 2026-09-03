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Компания из Челябинска разработала комплексный учебный класс для авиаспециалистов

Компания из Челябинска разработала комплексный учебный класс для авиаспециалистов

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября, ФедералПресс. Челябинское НПО «Радиотехнические системы» представило инновационный обучающий комплекс для профильной подготовки авиационного персонала.

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