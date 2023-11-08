Польские дальнобойщики продолжают протесты на украинской границе

На границе с Украиной продолжаются протесты польских дальнобойщиков. Они перекрыли границу — на данный момент заблокированы пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне и Краковец — Корчова.
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