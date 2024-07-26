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"На условиях России". Что готов признать Орбан?

"На условиях России". Что готов признать Орбан?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан© РИА Новости / Алексей Майшев Вчера 1,6K прочитали Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает, что конфликт на Украине завершится заключением мира на условиях России, считает председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.

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