"На условиях России". Что готов признать Орбан?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан© РИА Новости / Алексей Майшев Вчера 1,6K прочитали Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает, что конфликт на Украине завершится заключением мира на условиях России, считает председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.