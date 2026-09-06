Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 978 подписчиков

Расслабиться и плыть по течению – это всё, что могут герои фильма "Изгой"

Расслабиться и плыть по течению – это всё, что могут герои фильма "Изгой"

Каталонские болельщики приехали поддержать свою команду на турнир в Голландии. Когда приходит время ехать в аэропорт, то Серхио (Марио Касас) тайком выбрасывает свой паспорт и на пункте досмотра в аэропорту оказывается перед якобы случайной необходимостью остаться до следующего рейса, которым он обязательно прилетит.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым