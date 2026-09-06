Расслабиться и плыть по течению – это всё, что могут герои фильма "Изгой"

Каталонские болельщики приехали поддержать свою команду на турнир в Голландии. Когда приходит время ехать в аэропорт, то Серхио (Марио Касас) тайком выбрасывает свой паспорт и на пункте досмотра в аэропорту оказывается перед якобы случайной необходимостью остаться до следующего рейса, которым он обязательно прилетит.