Расслабиться и плыть по течению – это всё, что могут герои фильма "Изгой"

Каталонские болельщики приехали поддержать свою команду на турнир в Голландии. Когда приходит время ехать в аэропорт, то Серхио (Марио Касас) тайком выбрасывает свой паспорт и на пункте досмотра в аэропорту оказывается перед якобы случайной необходимостью остаться до следующего рейса, которым он обязательно прилетит.
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