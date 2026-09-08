Магнитные бури на Ямале ожидаются 8 и 9 сентября

Ямал в ближайшие дни накроют магнитные бури из-за множественных выбросов плазмы на Солнце. Первые удары по Земле возможны уже 8 и 9 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в telegram-канале.