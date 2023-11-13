Поделки из природных материалов

Лиана, Нини и Туа расскажут, что можно сделать своими руками. 123RF/legion-media.ru Натуральные материалы, такие как веточки, листья, ракушки, кора, шишки, орехи и камушки, не только абсолютно доступны, но и побуждают детей больше узнавать о природе, стимулируют творческие способности и воображение.