Починки 16 февраля 2024 года празднуют, ремонтируя старые вещи и убираясь в доме Ольга МатвееваВ Российской Федерации в сегодняшний пятницу, 16 февраля 2024 года, православные верующие отмечают Починки — древний религиозный праздник, который следует сразу за Сретением.