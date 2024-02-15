Починки 16 февраля 2024 года празднуют, ремонтируя старые вещи и убираясь в доме Ольга МатвееваВ Российской Федерации в сегодняшний пятницу, 16 февраля 2024 года, православные верующие отмечают Починки — древний религиозный праздник, который следует сразу за Сретением.
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