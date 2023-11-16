Пермская судоверфь будет строить причалы на заказ

Компания представила первый проект под названием «Губерния».Пермская судоверфь, деятельность которой была восстановлена в 2021 году по инициативе краевых властей, анонсировала новый этап своего развития — строительство плавучих причалов на заказ.
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