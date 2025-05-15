Русские артиллеристы уничтожили склады оружия и скопления техники ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёт артиллерийского буксируемого орудия «Гиацинта-Б» группировки «Днепр» уничтожил склады с вооружением и техникой в тылу противника, не оставляя неонацистам никаких шансов для ведения активных боевых действий, сообщили в Минобороны России.